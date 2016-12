Was war geschehen? Beim 4:1-Erfolg der "Reds" über Stoke City saß Pep Guardiola am Dienstagabend auf der Tribüne an der Anfield Road. Nach dem überzeugenden Erfolg seines Teams wurde der deutsche Star-Coach zu Guardiolas Anwesenheit im Liverpooler Fußball-Tempel gefragt.



Zu Guardiolas Spionage meinte Klopp: "Vielleicht wollte er guten Fußball sehen." Ähnliches sei für den Deutschen undenkbar, obwohl beide Teams zu Silvester aufeinandertreffen. "Ich respektiere sie sehr, aber ich war in dieser Saison noch nie im City-Stadion."

