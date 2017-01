Zweistündige Suche Abgängiger von Polizeihunden stark unterkühlt aufgespürt

Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs — Hamburger SV (@HSV) 8. Januar 2017

Kraus leitet bei den Hamburgern die Merchandising-Abteilung. Er war am Samstag bei einer Party nahe des Bahnhofs Landungsbrücken, als Kollegen ihn kurz vor Mitternacht in ein Taxi setzten. Seitdem fehlt vom 44-Jährigen jede Spur. Seine Frau erstattete Vermisstenanzeige, doch am Sonntag verlief die Suche erfolglos.Daher hilft auch der HSV tatkräftig bei der Suche mit. "Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus (44) zu finden! Vermisst seit 7.1., 23:30/letzter Ort Landungsbrücken", twitterte der Klub am Sonntagabend.