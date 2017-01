Telefonische Glückwünsche Usain Bolt ruft bei ManUnited-TV-Show an

Denn das mit bloß 19 Treffern törärmste Stadion der Premier League - das Riverside-Stadium von Middlesbrough - wurde einmal mehr seinem Ruf gerecht. In einer matten ersten Halbzeit setzte der ehemalige ÖFB-Teamkapitän einen der wenigen Höhepunkte, verzog in der neunten Minute aus großer Distanz knapp.Erst im zweiten Durchgang nahm das Duell Meister gegen Aufsteiger wieder Fahrt auf. Außenverteidiger GeorgeFriend setzte in der 68. Minute zum Solo an und hatte die Führung für den Underdog genauso auf dem Fuß wie Gaston Ramires (83.). Nach einer schlechten Morgan-Kopfballabwehr traf der freie Stürmer das Tor nicht.Die Abwehr des Meisters schwamm vor sich hin, Christian Fuchs wurde auf seiner linken Abwehrseite oftmals alleine gelassen, doch nach einer fünfminütigen Nachspielzeit reichte es zum schmeichelhaften 0:0. Damit muss der Meister weiter auf den ersten Saison-Auswärtssieg warten.