Prödl schlägt Arsenal 1:1! Liverpool lässt letzte Titelchance liegen

Prödl schlägt Arsenal 1:1! Liverpool lässt letzte Titelchance liegen

Wie Dimitri Payet Fuchs-Klubkollege droht Leicester City mit Streik

Denn 2015 waren die "Bullen" am damaligen Mainzer Cheftrainer dran. Doch Tuchel wechselte nicht zum Zweitligisten. "Ich bin nicht traurig, dass es im Sommer 2015 nicht geklappt hat", sagte der Leipzig-Boss der "Sport Bild". "Wir haben mit ihm intensive Gespräche geführt, die zwischen ´Ich kann mir die 2. Liga vorstellen´ und ´2. Liga ist ausgeschlossen´ variierten."Statt Tuchel musste damals Ralf Rangnick interimistisch übernehmen, führte die "Bullen" zum Aufstieg in die Bundesliga. "Ich bin Ralf Rangnick dankbar, dass er dann Verantwortung als Trainer übernommen hat", so Mintzlaff weiter. Vergangenes Jahr wurde dann der Österreicher Ralph Hasenhüttl geholt.Die Kritik am Dortmunder Cheftrainer wird unterdessen lauter. Schließlich mühte sich der BVB zuletzt zu einem 1:1 gegen Mainz 05. Die Schwarz-Gelben liegen vor dem Liga-Gipfel (Samstag, 18.30 Uhr) elf Punkte hinter dem Bundesliga-Aufsteiger Leipzig. Der ehemalige Dortmunder Michael Schulz stimmte zuletzt bei "Sky 90" in die Tuchel-Kritik ein: "Tuchel ist nicht Klopp. Er passt vom Typ her eigentlich zu diesem Klub. Diese eher ruhige und wissenschaftlich zurückhaltende Art ist etwas anderes."Im Duell der Gegensätze kann es der 43-Jährige nun seinen Kritikern zeigen.