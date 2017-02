RB Leipzig holte sich zuhause eine 0:3-Packung von Liga-Nachzügler HSV ab (Marcel Sabitzer und Stefan Ilsanker spielten durch). Borussia Dortmund rutschte währenddessen in eine 1:2-Pleite bei Darmstadt. Damit verlieren die beiden Klubs immer mehr den Anschluss an Tabellenführer Bayern. Die Münchner gaben sich im bayrischen Derby gegen Ingolstadt keine Blöße und siegten mit 2:0. David Alaba spielte dabei durch, auf der Gegenseite stand ÖFB-Teamkollege Markus Suttner über 90 Minuten auf dem Platz. Lukas Hinterseer wurde in der Schlussphase eingewechselt.



Bei Leverkusens 3:0-Sieg über Frankfurt spielte das ÖFB-Trio um Aleks Dragovic (verletzt), Julian Baumgartlinger und Ramazan Özcan keine Rolle (beide nicht eingewechselt). Zlatko Junuzovic (durchgespielt) verlor mit Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, Florian Kainz musste dabei von der Bank aus zusehen.

