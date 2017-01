Neuer Bayern-Filter David Alaba übt Kopfbälle mit Snapchat

Dabei setzte es für die Münchner, bei denen David Alaba in der Startformation stand, bereits in der vierten Minute die kalte Dusche. Freiburg nahm Lewandowski im Pressing den Ball ab. Dann ging es schnell. Grifo setzte Janik Haberer ein, der die Führung der Gastgeber besorgte.Die Antwort der Bayern ließ auf sich warten. Erst in der 35. Minute besorgte Robert Lewandowski mit der zweiten Chance der Ancelotti-Elf den Ausgleich. Der polnische Stürmer verwertete eine Costa-Eckballvorlage.Auch im zweiten Durchgang taten sich die Münchner schwer. Über Alabas linke Seite kam wenig, weshalb der ÖFB-Teamspieler genauso wie Kumpel Franck Ribery in der 71. Minute ausgetauscht wurde. In der offenen Schlussphase vergaben Philipp (84.) und Ex-Bayer Petersen (88.) Großchancen zur Führung. Das machte Lewandowski in der 92. Minute besser, schob zum glücklichen, aber verdienten Erfolg ein.