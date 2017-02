Wolfsburg unterliegt BVB Lewandowski rettet Bayern mit Last-Minute-Tor bei Hertha

Sportbilder des Monats - Februar 2017

Erstmals seit 133 Jahren ist Lincoln City unter den letzten acht Klubs im englichen FA-Cup. Sean Raggett sorgte in der 89. Minute für den überraschenden Siegestreffer. Der Underdog kickte im Cup bereits drei höherklassige Vereine aus dem Bewerb. Lincoln-Stürmer Matt Rhead konnte es kaum fassen: "Es ist unglaublich. Beim Start in den Bewerb im Oktober war das alles nur ein Traum."Der englische Meister Leicester City scheiterte im Achtelfinale des FA-Cups an Millwall. Die "Foxes" konnten trotz fast 50 minütiger Überzahl am Feld kein Tor erzielen. Dies rächte sich in der 90. Spielminute, als Cummings das Goldtor für den Drittligisten erzielte. Ex-ÖFB-Kapitän Christian Fuchs saß auf der Bank. Pep Guardiola und seine Mannschaft trafen zum vierten Mal auf Huddersfield und zum dritten Mal gab es ein Remis. Somit muss Manchester City zu einem Wiederholungsspiel mit dem Zweitligisten antreten.