"Sie sind gute Spieler. Ich habe Respekt vor ihnen, also warum sollte ich sagen, dass sie nicht gut sind? Ich verstehe den Mangel an Respekt vor den Profis nicht. Das sind fantastische Spieler, aber es heißt, sie seien nicht gut genug für mich. Vielleicht bin ich nicht gut genug für sie", so Coach Guardiola.



Der Spanier übernimmt, für die bislang enttäuschende Saison, selbst die Verantwortung. Nach der 0:4-Niederlage gegen Everton erklärt Guardiola den Titelkampf für Manchester City für beendet, denn der Rückstand auf Tabellenführer Chelsea beträgt bereits 10 Punkte. Dennoch möchte er so lange wie möglich bei City bleiben: "Das sind Spieler von Manchester City, also Top-Spieler mit viel Qualität. Ich arbeite gerne mit ihnen und will ihnen helfen, und das will ich bis zu meinem letzten Tag hier."

