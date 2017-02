Geniale Fußballkunst Oscar spielt sogar den Linienrichter schwindlig

Vorzeitiger Abschied Philipp Lahm hört nach dieser Saison auf

Roger Schmidt angezählt Für Aleks Dragovic und Co. könnte ein Umbruch bevorstehen

Die deutsche "Bild Zeitung" berichtete am Mittwoch, dass bei RB Leipzig ein Umbruch bevorstehe. Der deutsche Bundesligist löse am 30. Juni seine Reserve auf, der Spielbetrieb in der Regionalliga, Deutschlands vierthöchste Spielklasse, werde eingestellt. Das wurde demnach auch den Spielern bereits von Sportdirektor Ralf Rangnick und Boss Oliver Mintzlaff mitgeteilt,Finanzielle Gründe hätten die Red-Bull-Filiale zu der Entscheidung bewogen.