RB Leipzig musste sich am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga Borussia Dortmund geschlagen geben. Das Spiel machte hauptsächlich aufgrund der geschmacklosen Fan-Aktionen des BVB internationale Schlagzeilen . Die Bullen trauern aber auch drei verlorenen Punkten im Kampf um die Tabellenspitze nach.Mitschuld trägt eine Krankheitswelle, die am Spieltag ausgerechnet die stärksten Offensiv-Kräfte der Bullen lahmlegte. Marcel Sabitzer, Diego Demme und Timo Werner waren alle zum Zusehen verdammt, als Dortmund sich am Samstag mit 1:0 durchsetzte.Um eine weitere Verbreitung des grippalen Infektes zu vermeiden zieht Trainer Ralph Hasenhüttl nun alle Register. Er verbietet der gesamten Mannschaft den Handshake. Außerdem wird auf Desinfektionsmittel gesetzt. Auch Hasenhüttl selbst hat sich übrigens angesteckt.