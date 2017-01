EIL! @ROTWEISSERFURT musste auf dem Weg ins Camp nach #Antalya wegen starken Unwetter auf den Flughafen #Dalaman ausweichen! pic.twitter.com/wiOtCeattL — Michael Windisch (@MichaWindisch) 10. Januar 2017

Nach Turbulenzen und Blitzeinschlag nun ungeplante Landung in Dalaman. Flugzeug wird gecheckt. Warten, wie es weitergeht pic.twitter.com/U4pFRXbkxN — BILD RW Erfurt (@BILD_RWErfurt) 10. Januar 2017

Gestartet war der Germania-Flieger um 5 Uhr vom Flughafen Erfurt. Kurz vor dem Anflug auf den Flughafen Antalya geriet die Maschine in ein Unwetter. Nach Turbulenzen und einem Blitzeinschlag an Bord entschied sich der Pilot, das Flugzeug auf dem Flughafen von Dalaman zu landen. Die Spieler dokumentierten die Situation an Bord in Echtzeit via Twitter:Die Fußballer des deutschen Traditionsvereins mussten die Maschine verlassen. Unklar ist, wie ihre Reise fortgesetzt wird. Das Flugzeug muss einem Sicherheitscheck unterzogen werden.