Dabei hatte Goalgetter Robert Lewandowski die Münchner, bei denen David Alaba genauso wie Philipp Lahm und Thiago geschont wurden, in der neunten Minute in Front gebracht. Doch keine vier Minuten später glich Naldo aus. Lewandowski und Winter-Neuzugang Guido Burgstaller auf der Seite der Königsblauen hatten jeweils bei einem Aluminium-Treffer Pech. Der Schalker Stürmer wurde in der 73. Minute ausgewechselt, Alaba kam in der 77. Minute ins Spiel, konnte den Punkteverlust nicht mehr verhindern.Gegen Mainz 05 feierte die TSG Hoffenheim einen späten 4:0-Kantersieg. Denn Nach Uths früher Führung (5.) machten Terrazzino (81.) und Szalai per Doppelpack (86., 91.) erst in den letzten zehn Minuten alles klar. Der FC Ingolstadt mit Markus Suttner und Lukas Hinterseer (ab 66.) musste sich dem 1. FC Köln mit 0:1 geschlagen geben.