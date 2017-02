"Es ist uns elementar wichtig, noch einmal deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir insbesondere die Geschehnisse rund um das Spiel gegen Rasenballsport Leipzig am 4. Februar 2017 in keinster Weise relativieren wollen", hielt der BVB im Statement fest. Demnach werden auch Sanktionen und Maßnahmen gegen die Täter vorbereitet.Als Konsequenz aus den Randalen sprach der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes eine komplette Sektorsperre gegen die "Gelbe Wand" aus. Gegen VfL Wolfsburg bleibt die über 25.000 Zuschauer fassende Fantribüne komplett leer."Wir sehen außerdem die Gefahr, dass die Ablehnung des Strafantrages oder von Teilen seiner Inhalte durch den BVB als mangelnde Einsicht des Klubs in das krasse Fehlverhalten von Teilen der Fans fehlinterpretiert werden könnte", rechtfertigte der Klub sein Entscheidung weiter, trotzdem hielt der BVB fest, dass eine Pauschalstrafe gegen 25.000 Fans als unverhältnismäßig erachtet werde.