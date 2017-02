Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Hass und Missgunst schlägt den Leipzigern in der Deutschen Bundesliga vielerorts entgegen. Am Samstag in Dortmund hagelte es jedoch neben Beschimpfungen auch Steine und Dosen, als die Gäste sich im Zuge des Anmarsches zum Stadion im Bereich der Strobelallee befanden. Laut Polizei machten sich die BVB-Anhänger durch eine "extreme Aggressivität und Gewaltbereitschaft" bemerkbar.Besonders schlimm: Jeder Leipzig-Fan wurde zum Hassobjekt auserkoren. "Egal, ob es sich um kleine Kinder, Frauen oder Familien handelte." Die Polizei-Eskorte konnte die Wurfattacken nicht verhindern. Laut Polizeibericht wurden vier Beamte und ein Diensthund verletzt. Verletzte Fans wurden nicht erwähnt.Es gab insgesamt 28 Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Widerstand, räuberischem Diebstahl und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.Dortmund verurteilte die Gewalt gegenüber den Leipzig-Fans "aufs Schärfste", teilte der Klub am Sonntag mit. Man wünsche "den verletzten Fans (die Polizei bestätigte nur Verletzungen von Fans, Anm.) aus Leipzig auf diesem Weg gute Besserung". Die Vorfälle seien "beschämend für ganz Fußball-Deutschland", teilte RB Leipzig mit.Auch Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick, der einst an einem Burnout litt, wurde ins Visier genommen. "Burnout-Ralle, häng dich auf", stand auf einem Plakat.