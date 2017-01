Knapper Sieg in Freiburg Lewandowski rettet Bayern München in der Nachspielzeit

Neuer Bayern-Filter David Alaba übt Kopfbälle mit Snapchat

Dabei sah es Auf Schalke lange Zeit nach einer torlosen Punkteteilung der Königsblauen - mit Alessanro Schöpf in der Startformation - mit dem FC Ingolstadt (mit Suttner) aus. Neuzugang Burgstaller kam zu Beginn des zweiten Durchgangs und brauchte gerade einmal 45 Minuten, um voll einzuschlagen. In der 92. Minute schoss der Ex-Rapidler den Goldtreffer zum 1:0-Erfolg. Der ÖFB-Teamspieler stand bei einem Schöpf-Schuss goldrichtig vor dem Ingolstädter Kasten.Mit Martin Hinteregger in der Startformation musste der FC Augsburg eine 0:2-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hinnehmen. Auch Michael Gregoritsch verbuchte mit dem HSV kein Erfolgserlebnis. Der ÖFB-Teamspieler kam bei der 0:1-Niederlage des Liga-"Dinos" beim VfL Wolfsburg erst in der 84. Minute ins Spiel. Der HSV hatte sich bereits in der 34. Minute durch eine gelb-rote Karte für Albin Ekdal selbst geschwächt.Borussia Dortmund machte im Kampf um die internationalen Startplätze mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen wieder Boden gut. Werder-Keeper Drobny war in der 39. Minute vom Platz geflogen.