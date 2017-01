Derby-Stürmer Darren Bent Kurioses Eigentor gegen Leicester sorgt für Lacher im Netz

Nach dem Aus im Liga-Cup ist für die "Reds" auch in der 4. Runde des FA Cups Endstation. An der Anfield Road setzte es gegen Zweitliga-Klub Wolverhamption Wanderers eine 1:2-Niederlage. Dafür war auch Weimann mitverantwortlich. Nachdem Richard Sterman die "Wölfe" bereits in der ersten Minute per Kopf in Führung brachte, legte der rot-weiß-rote Stürmer noch vor dem Seitenwechsel den zweiten Treffer nach, schloss einen Konter mustergültig ab (41.).Der Anschlusstreffer von Divock Origi in der 86. Minute kam zu spät. Den Liverpooler Treffer sah Weimann, der in der 76. Minute ausgetauscht wurde, von der Ersatzbank.