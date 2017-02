"Wir verurteilen jeden geworfenen Stein... der Euch Kunden nicht getroffen hat."



Dabei dachten die Beobachter im Borussia-Park zunächst, die Fans der Fohlen würden Mitgefühl mit dem Tabellen-Zeiten zeigen. "Wir verurteilen jeden geworfenen Stein", stand auf einem Transparent. Doch dann der Schock. "... der Euch Kunden nicht getroffen hat". Eine geschmacklose Entgleisung der Gladbacher.Doch die Elf von Ralph Hasenhüttl gab die Antwort auf dem sportlichen Weg. Der Sensations-Aufsteiger setzte sich mit 2:1 durch. Emil Forsberg (31.) und Timo Werner (55.) brachten die "Bullen" in Front. Die Chance zum zwischenzeitlichen Ausgleich ließ Hazard in der 45. Minute liegen, verschoss vom Elfmeterpunkt. Vestergaards Anschlusstreffer nach einem Corner, bei dem Ilsanker nicht gut aussah (81.), kam zu spät.Bei den Leipzigern spielten die ÖFB-Teamkicker Ilsanker und Marcel Sabitzer durch. Leipzig rückte bis auf fünf Zähler an Tabellenführer Bayern München heran.