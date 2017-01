Cup ist wichtiger Lionel Messi pfeift auf die Weltfußballerwahl

Puskas Award Das ist das FIFA-Tor des Jahres 2016

Das große Quiz Wie gut kennen Sie Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo?

Denn wohl wissend um die geringen Chancen, die Trophäe als bester Fußballer entgegennehmen zu dürfen, blieb "La Pulga" genauso wie die gesamte Elf des FC Barcelona der Gala in Zürich fern. Das blieb durch Ronaldo nicht unkommentiert. "Schade, dass einige Spieler aus Barcelona nicht hier sind. Doch das ist verständlich...", so der 31-Jährige in seiner Ansprache.Das hat gesessen. Dafür gab es auch Pfiffe aus dem Publikum. Der FC Barcelona hatte offiziell die Teilnahme der gesamten Mannschaft aufgrund des am Mittwoch anstehenden Copa del Rey-Rückspiels gegen Athletic Bilbao abgesagt. Das erste Duell mit den Basken hatten die Katalanen mit 1:2 verloren.Dem Portugiesen war die Freude über seine insgesamt vierte Auszeichnung dennoch anzusehen. "Dass ich das erreichen konnte, ist für mich persönlich herausragend. Dieses Jahr werde ich nie vergessen. Hier habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Die Trophäen sprechen für sich selbst." Danach setzte Ronaldo zu den Dankesworten an: "Zu allererst danke ich meinen Klubkollegen von Real Madrid und dem Trainer. Ich danke euch für alles, was ihr für mich getan habt."