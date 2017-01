Das große Quiz Wie gut kennen Sie Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo?

OFFICIAL RESULTS: Here's the breakdown of the voting for #TheBest FIFA Fan Award 2016https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/IN5qW8mPxO — FIFA.com (@FIFAcom) 9. Januar 2017

Für den Real-Madrid-Star ist es eine hochverdiente Auszeichnung. Ronaldo gewann mit den "Königlichen" die Champions League und krönte sich im Juli mit dem portugiesischen Nationalteam zum Europameister. Für den 31-Jährigen ist es die insgesamt vierte Trophäe nach 2008, 2013 und 2014. FIFA-Präsident Gianni Infantino persönlich überreichte die Trophäe."Ich werde dieses herausragende Jahr nie vergessen. Danke, dass ihr mich gewählt habt", strahlte der Portugiese mit der FIFA-Trophäe in der Hand.Als Fußballerin des Jahres wurde die US-Kapitänin Carly Lloyd ausgezeichnet.Keine Überraschung gab es bei der Wahl zum Trainer des Jahres. Leicester-Erfolgscoach Claudio Ranieri wurde als bester Coach ausgezeichnet. Beste Trainerin einer Damenmannschaft wurde die ehemalige deutsche Teamchefin Sylvia Neid.Den neu eingeführten Fan-Award der FIFA durften sich die Anhänger von Borussia Dortmund und des FC Liverpool teilen, die gemeinsam die Klub-Hymne "You´ll never walk alone" gesungen hatten.Der Fair Play-Award der FIFA ging hochverdient an Atletico Nacional. Das kolumbianische Team hätte gegen AF Chapecoense spielen sollen. Das brasilianische Team war bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Atletico Nacional brachte einen Antrag ein, die Trophäe der Copa Sudamericana dem brasilianischen Team zuzusprechen.