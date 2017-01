Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10. Januar 2017

Verrückte Idee FIFA will Unentschieden bei WM abschaffen

Abstimmung nächste Woche FIFA präsentiert vier Varianten für Mega-WM

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 8. Jänner: Beim 26:6-Sieg der Seattle Seahawks gegen die Detroit Lions fing Paul Richardson einen praktisch unmöglichen Touchdown-Pass. Seattle steigt damit in die nächste Playoff-Runde auf (Foto: imago sportfotodienst)

Künftig spielen 48 Mannschaften im Endrundenturnier um den Weltmeistertitel. Das hat der FIFA-Rat am Dienstag in Zürich beschlossen. Die FIFA-Delegierten folgen damit einem Vorschlag ihres Präsidenten Gianni Infantino.48 Teams werden in 16 Gruppen mit je drei Mannschaften gelost. Hierbei kommen nur die Gruppensieger weiter. Als zusätzliches Zuckerl hat die FIFA bereits angedacht, dass man Unentschieden in der Gruppenphase abschaffen sollte, um Taktieren im letzten Gruppenspielen zu unterbinden. Ein Elfmeterschießen nach einem Remis könnte hierbei eine Lösung sein. Das Turnier erstreckt sich in Zukunft über 32 Tage und umfasst 80 Spiele.