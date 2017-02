Böse ausgespielt Zlatan Ibrahimovic hat seinen Spaß mit Christian Fuchs

Dabei hatte Elneny Ägypten bereits in der 22. Minute in Front gebracht, ehe N´Koulou nach einer Stunde ausglich. In einer hochspannenden Schlussphase drehte Kamerun das Endspiel. Aboubakar ließ einen langen Ball im Strafraum aufspringen und hämmerte ihn in der 88. Minute zum späten Siegtreffer ins Netz. Der Siegtreffer bedeutete den fünften Kontinental-Titel der "Löwen", die nun am Confed-Cupn 2018 teilnehmen.