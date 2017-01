Cup ist wichtiger Lionel Messi pfeift auf die Weltfußballerwahl

Auf der Position des Linksverteidigers wurde der Real-Spieler Marcelo dem Bayern München-Legionär vorgezogen. Ebenfalls keinen Platz in der Auswahl fanden Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Antoine Griezmann, Paul Pogba oder Gianluigi Buffon.Bei der Gala fehlten die Spieler des FC Barcelona. Die Katalanen bereiten sich auf ein Cup-Rückspiel am Mittwoch vor.Die Weltauswahl wurde organisiert von der Spielervereinigung FIFPro organisiert. Mehr als 26.000 Profis hatten sich an der Abstimmung beteiligt.Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Pique, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta - Lionel Messi, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo,