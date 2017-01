Testen Sie Ihr Wissen Wie gut kennen Sie Fußball-Superstar Lionel Messi?

Die Trauung wird zu doppelten Freudentag für den argentinischen Fußballer, der "La Pulga" ("Der Frloh") genannt wurd. Denn laut "Primicias Ya" wird Messi am Tag seines 30. Geburtstag, dem 24. Juni, heiraten.Geheiratet wird in Messis Geburtsstadt Rosario (Argentinien), nach der kirchlichen Trauung steigt die Hochzeits-Party in Arroyo Seco. 600 Gäste sollen geladen sein. Einer wird jedenfalls fehlen. Messi-Erzrivale Cristiano Ronaldo bestreitet mit dem portugiesischen Nationalteam den Confed Cup. Ob der Real Madrid-Star überhaupt eingeladen ist, ist unbekannt.Messi und Freundin Antonella Rocuzzo kennen sich bereits seit 1996 und sind seit 2008 in einer Beziehung. Mit der hübschen Antonella hat Messi zwei Söhne, Thiago und Matteo.