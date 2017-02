Knapper Finalerfolg Kamerun krönt sich spät zum Afrikacup-Sieger

Peinliches Video vom Afrika Cup Diese Zeitschinde-Methode sorgt nur für Kopfschütteln

Geniales Video Brasilianisches Maskottchen ist der beste Torhüter

So werden Verunglückte geehrt Chapecoenses emotionales erstes Spiel nach der Katastrophe

Vor dem Erstligaspiel zwischen Santa Rita de Cassia und Recreativo do Libolo stürmten hunderte Fans zu einem Eingangstor, damit sie noch in die ausverkaufte Arena gelangen konnten. Dabei brach eine Massenpanik aus, 17 Menschen wurden zu Tode getrampelt oder erstickt.Die Sicherheitskräfte stehen schwer in der Kritik, denn die Menge konnte von ihnen nicht kontrolliert vom Stadion ferngehalten werden. Viele Zuschauer versuchten ohne Ticket in das Stadion zu gelangen.