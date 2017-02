Offener Brief von Moby Norbert Hofer soll sich "von Rassismus distanzieren"

Den Anhängern des FK Rad eilt in Serbien der Ruf voraus, rechtsextrem zu sein. Das stellten Sie beim Belgrader Derby unter Beweis. Bis zum Schlusspfiff bedachten sie den brasilianischen Partizan-Legionär Everton Luiz mit Affenlauten, rollten in der Schlussphase auch noch ein beleidigendes Banner aus.Nach dem Abpfiff war der Mittelfeldspieler total aufgelöst. Er gestikulierte in Richtung der Heimfans, Tränen liefen über seine Wangen und fielen auf den Rasen. "Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten, nachdem ich 90 Minuten lang rassistische Beleidigungen von den Tribünen ertragen musste", schilderte der Spieler, der von seinen Teamkollegen tröstend in die Arme genommen wurde.Die Gegenspieler hätten das Verhalten der Fans auch noch unterstützt, kritisierte Everton Luiz. Nach Spielende schritt schließlich die Polizei ein und beruhigte die Situation. Partizan verurteilte das rassistische Verhalten der Heimfans aufs Schärfste.