Cristiano Ronaldo (Real Madrid) (Foto: Imago)

Cristiano Ronaldo hat bereits den "Ballon d'Dor" in der Tasche und nun könnte der Portugiese ein zweites Mal zuschlagen. Bei der Wahl zum "Weltfußballer des Jahres 2016", die am Montagabend stattfinden wird, gilt er als als haushoher Favorit.

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo bei einer Konferenz in Zürich, 2015. (Foto: Reuters)

Sportbilder des Monats - Jänner 2017 08.01.2017: Marcel Hirscher (AUT) kämpfte sich durch dichten Nebel zum 101. Mal auf das Stockerl. Der Österreicher belegte den dritten Platz beim Slalom in Adelboden. (Foto: GEPA)

Die FIFA-Gala, die am Montag in Zürich über die Bühne gehen wird, ist erstmals eine eigene Ehrung des weltbesten Fußballers. Bislang haben "France Football" und die FIFA zusammen gearbeitet, dieses Jahr gibt es also zwei Auszeichnungen: "Ballon d'Or" und "Weltfußballer des Jahres 2016".Als Top-Favorit für den Titel gilt der Real-Madrid-Star Cristiano Ronaldo, der mit insgesamt 42 Toren den EM- und Champions-League-Titel geholt hat. Barcelona-Star Lionel Messi , genauso wie Atletico MadridsGriezmann, gelten nur als Außenseiter. Der Weltfußballer wird von Trainern, ausgewählten Journalisten und erstmals auch von Fans durch eine Online-Umfrage gewählt.