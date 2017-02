Europameisterschaft in Italien EM-Quali-Gegner der ÖFB-U21 stehen fest

Der Sieger des Afrika-Cups, Kamerun, zog gemeinsam mit Ägypten und dem Senegal an David Alaba und Co. vorbei. Damit ist Österreich nun schon weit vom Top-Ten-Platz entfernt, den man nach der erfolgreichen EM-Qualifikation inne hatte.Die Weltrangliste führt Argentinien vor Brasilien, Deutschland, Chile und Belgien an.