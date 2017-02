Tiefschlag Austria Salzburg muss wieder um Existenz bangen

Nach dem überraschenden Tod von Care-Energy Gesellschafter und Geldgeber Martin Kristek herrscht bei der Vienna Ratlosigkeit. Auch Vater Richard Kristek ist als Vienna-Präsident zurückgetreten. Die Blau-Gelben stehen nun ohne die lebenswichtigen Sponsorgelder da.General-Manager Gerhard Krisch bestätigte bereits gegenüber dem „Falter“ die heikle Situation. Man bereitet sich im 19. Bezirk auf das Worst-Case-Szenario vor. Die Spieler und Trainer warten bereits vergeblich auf ihre Dezember-Gehälter.Kapitän Markus Katzer übt sich in Durchhalteparolen: "Wir haben gültige Arbeitsverträge, und die Spieler glauben alle an die Vienna." Eigentlich wollte die Vienna um den Aufstieg in die Erste Liga mitspielen, nun muss man um die Existenz bangen.Rekordmeister Rapid hat schon reagiert und der Vienna ein Freundschaftsspiel angeboten, um Geld zu lukrieren.