"Afrika ist Weltmeister" – Rassismus-Eklat nach WM

In Frankreichs Städten herrscht seit Sonntag Ausnahmezustand. Die Nation feiert ihre WM-Helden. Durch das 4:2 im Finale gegen Kroatien holten die Franzosen in Russland den zweiten Weltmeister-Titel ihrer Geschichte.

Beschämend: Kurz nach dem Gewinn wurden im Netz schon erste unangebrachte Unkenrufe laut, die Franzosen hätten das Turnier mit einer "Afrika-Auswahl" für sich entschieden.

Viele der Fußballer aus dem französischen WM-Kader haben einen Migrationshintergrund. Die Wurzeln liegen dabei tatsächlich oft in afrikanischen Staaten. Was sie aber alle verbindet: Sie sind französische Staatsbürger.

Ex-US-Präsident Barack Obama feiert öffentlich die Diversität der Weltmeister.

Aufregung um US-Show und in Schweizer Armee



Leider denken nicht alle wie er. Trevor Noah, Host der "Daily Show" (berühmte TV-Sendung in den USA) wird Rassismus vorgeworfen. Er gratulierte in seiner Show dem Kontinent Afrika zum Weltmeistertitel. Dieser Scherz (?) ging gehörig in die Hose.

In der Schweiz herrscht am Donnerstag Aufruhr, nachdem ein Anwalt und Oberstleutnant ein deplatziertes Posting veröffentlicht hatte. Flavien Valloggia teilte ein Foto eines Affen, der einen WM-Pokal in Händen hält. Die Armee geht nun gegen ihn wegen des Rassismus-Skandals vor. Ihm droht ein Verfahren. Noch ist unklar, welche Konsequenzen seine Aktion nach sich ziehen könnte. Er selbst entschuldigte sich in der Zeitung "Blick": "Ich verstehe, dass die Interpretation des Bildes Leute schockiert. Das war nie meine Absicht."

Mendy erobert das Netz



Auf Twitter glänzte indes einer der WM-Helden mit Schlagfertigkeit. Manchester-City-Legionär Benjamin Mendy reagierte auf einen Tweet des Accounts "Sporf". Der reichweitenstarke Sport-Account hatte eine Liste der französischen WM-Kicker getweetet. Vor den Namen war jeweils eine Flagge mit einer Nation zu sehen, in der der jeweilige Fußballer Wurzeln habe.

Mendys Reaktion? Er kopierte die Liste, ersetzte jede Flagge mit der französischen und schrieb: "ausgebessert", hängte einen Zwinker-Smiley an. Diese Antwort gefällt mittlerweile mehr als 150.000 Twitter-Usern.





