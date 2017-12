"Alles Heuchelei!" Rücken-Deckung für Peter Stöger

Kurz vor Weihnachten gibt es bei Borussia Dortmund ein starkes Statement in Richtung Trainer Peter Stöger. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gibt dem Wiener klare Rückendeckung und schießt gegen seine Kritiker.

"Ich habe diese Kritik überhaupt nicht verstanden. Warum darf ein Trainer nicht, genau wie jeder andere deutsche Arbeitnehmer auch, zeitnah etwas Neues finden. Wenn man Peter Stöger daraus einen Strick dreht, finde ich das albern", verteidigt Watzke den Zeitpunkt der Bestellung Stögers zum neuen Trainer. Nach seinem Rauswurf bei Köln vergingen nur sieben Tage.

"Heuchelei-Diskussion!"

Der BVB-Boss schießt sich in der Bild auf die Kritiker ein: "Es ist doch gut, dass man sofort wieder eine Aufgabe hat. Wenn es dann noch Borussia Dortmund ist, dann glaube ich, dass die meisten Kritiker mit dem Fahrrad zu uns gekommen wären. Das ist eine absolute Heuchel-Diskussion und leider inzwischen typisch für Deutschland. Darüber sollte sich eigentlich jeder freuen."

Ob Stöger auch über den Sommer hinaus Dortmund-Trainer bleibt, lässt Watzke offen: "Das ist derzeit völlig offen. Es ist ja gelungen, uns aus dieser ziemlich misslichen Situation - mit einem Trainer-Wechsel mitten in der Saison – zu befreien. Wir haben mit Peter Stöger vereinbart, bis zum 30. Juni zusammenzuarbeiten. Damit sind wir im Sommer völlig frei in unserer Entscheidung – in alle Richtungen."



(Heute Sport)