"Bibi, du Hure!" Gladbachs Fans mit Sexismus-Eklat

Skandal in der deutschen Bundesliga! Im Duell zwischen Gladbach und Hertha BSC Berlin stand Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus im Mittelpunkt. Weil sie zwei umstrittene Entscheidungen tätigte, wurde sie von den Fans des Gastgebers sexistisch beleidigt. Sogar der Gladbach-Sportchef entschuldigte sich für die Entgleisungen.

Attacke auf Schiedsrichterin



Was war passiert? Thorgan Hazard erzielte ein Tor für die Gastgeber – zumindest dachten das die Fans. Steinhaus aber gab den Treffer nach Videobeweis nicht. Daraufhin zuckten einige Randalierer auf der Tribüne aus. "Steinhaus, du Hure", hallte es durch das Stadion. Kurz vor der Pause geriet Gladbach durch ein Tor von Kalou (40.) mit 0:1 in Rückstand. Nach Seitenwechsel gelang Hazard (75.) der Ausgleich. Und in der 79. Minute wurde Referee Steinhaus auf einmal bejubelt. Wieder Videobeweis, diesmal gab sie einen Elfmeter für Gladbach. Hazard fixierte mit dem 2:1 den Heimsieg der "Fohlen".

Verein entschuldigt sich



Sportchef Max Eberl hatte die verstörenden Zwischenrufe aber auch nach Schlusspfiff nicht vergessen. "Bibiana Steinhaus ist eine ausgezeichnete Schiedsrichterin", stellte er nachher im "ZDF" klar. "Wir müssen uns als Verein für diesen Schwachsinn in aller Form entschuldigen."

(heute.at)