"Bin eingestellt, dass der Vertrag im Mai endet"

Nach dem blamablen Europa-League-Aus gegen RB Salzburg sitzt der Schock bei Borussia Dortmund tief. BVB-Coach Peter Stöger hatte auch 16 Stunden nach dem Schlusspfiff keine Erklärung für den inferioren Auftritt seiner Elf.

"Ich werde der Mannschaft nichts anderes sagen als das, was ich gesehen habe. Das müssen wir klar ansprechen. Es geht darum, am Sonntag ein Gesamtprodukt auf den Rasen zu bringen, das erfolgreich sein kann. Da muss man nichts schönreden", blickte der Wiener bereits auf das Duell gegen Hannover 96.

Vertragsende im Mai

Der 51-Jährige wirkte mitgenommen, das Aus gegen Salzburg nagt am Wiener. Trotzdem richtet Stöger den Fokus in die Zukunft. Auch bei sich selbst. "Wenn man so einen Vertrag unterschreibt, ist klar: Je kürzer die Zeit wird, desto mehr Diskussionen gibt es. Ich bin darauf eingestellt, dass der Vertrag im Mai endet. So habe ich ihn auch unterschrieben."

Die Kritik am Dortmunder Spiel kann der Wiener nicht nachvollziehen. In der Liga ist der BVB unter Stöger weiter ungeschlagen, auf dem Weg Richtung Champions League. "In einer Saison, die schwierig ist, holen wir viel heraus. Das hat damit zu tun, dass das eine oder andere ja funktioniert." Trotzdem ist dem 51-Jährigen klarer denn je: "Es ist in allen Bereichen Luft nach oben. Wir sollten uns Vertrauen aufbauen." Das soll nun am Sonntag gegen Hannover der Fall sein.

