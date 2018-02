"Bullen"-Arena wird für Dortmund-Match zu klein

6.563 Zuschauer kommen im Schnitt zu den Bundesliga-Heimspielen von Red Bull Salzburg. Von einem ausverkauften Haus kann der rot-weiß-rote Serienmeister nur träumen.

Umfrage Hat Salzburg gegen Dortmund eine Chance? Ja, die "Bullen" sind wieder richtig stark

Nein, Dortmund spielt in einer eigenen Liga

Ja, weil Dortmund derzeit nicht berauschend spielt

Nein, denn am Ende gewinnen immer die Deutschen

Auch in der Europa League will nicht so recht Stimmung aufkommen. Den 2:1-Triumph über Real Sociedad sahen knapp 14.000 Fans live im Stadion.

Doch seit der Auslosung für das Achtelfinale ist alles anders. Die Glücksfee bescherte den "Bullen" ein Duell mit Borussia Dortmund. Ein Jackpot in jeder Hinsicht.

Das Hinspiel steigt am 8. März im Signal Iduna Park. Der Showdown um den Aufstieg eine Woche später in der "Bullen-Arena". Schon jetzt steht fest: Das Stadion wird bummvoll sein.

VIP-Anfragen explodieren

29.000 Tickets gehen in den Verkauf. In den ersten vier Tagen gab es bereits 20.000 Anfragen. Vor allem VIP-Karten sind heiß begehrt. Das Interesse hat die Kapazität der Arena um mehr als das Vierfache überschritten, teilt der Verein mit.

"Wir haben bereits am Freitag gemerkt, dass das Interesse an diesem Spiel enorm ist und sind deshalb gut darauf vorbereitet", sagt Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter. "Die Ticketvergabe haben wir so geregelt, dass wir jene treuen Fans, die auch sonst regelmäßig bei unseren Spielen in der Red Bull Arena sind, belohnen wollen."

(red.)