"Das schlimmste Cut, das ich jemals gesehen habe"

In MMA-Kämpfen geht es nicht zimperlich zu und her. Wer sich in den Oktagon-Käfig wagt, der weiß worauf er sich einläßt. Die Fighter sind vor heftigen Verletzungen nicht gefeit, das musste auch Jack "The Stone" Mason feststellen, der ein unfassbares Cut erlitt.

Bei den Cage Warriors 93 in Göteborg teilte Hakon Foss heftig aus, Mason steckte ein. Ein Knie-Kick führte zum Cut. Der 28-jährige Mason versuchte noch weiterzukämpfen, aber der Schiedsrichter brach den Fight ab.

Die Defensive muss besser werden



Der Brite musste sich danach behandeln lassen. Kurze Zeit später konnte Mason, der seinem Spitznamen "Stein" gerecht wurde, bereits wieder scherzen: "Ich muss echt an meiner Knie-Defensive arbeiten."



Schiedsrichter Marc Goddard schreibt, das sei der heftigste Cut gewesen, der ihm je untergekommen sei:

I can tell you that in almost 15 years as a ref that is the worst cut I have dealt with. I saw the first knee land then I was just getting a better vantage point to be sure what I saw. Some still said early stoppage 😂 https://t.co/Dv0tlYKJlu