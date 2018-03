ÖFB-Boss lobt Foda: "Level von Koller übertroffen!"

ÖFB-Boss Leo Windtner ist mit der Entwicklung des Nationalteams unter dem neuen Teamchef Franco Foda sehr zufrieden. Jetzt gilt: "Nur nicht abheben!"

"Es war ein toller Start in das neue Länderspieljahr, der aber keinerlei Anlass gibt, um jetzt abzuheben. Die Leistungen vom gesamten Team waren solide, beeindruckend, dass bis auf Tormann Kuster alle Spieler zum Einsatz kamen", zog Windtner in der Krone Bilanz.

"Niveau von Koller noch angehoben"

Der ÖFB-Präsident lobt die Arbeit von Foda in höchsten Tönen: "Natürlich bestätigen primär Resultate die Arbeit, aber das, was schon im Vorfeld von Foda und seinen Assistenten geleistet worden ist, war mehr als respektabel. Ich habe auch nicht geglaubt, dass der Level von Marcel Koller, was Beobachtung und Betreuung der Teamkandidaten betrifft, angehoben werden kann - das ist aber eindeutig geschehen."

Auch das Team bekommt ein kollektives Lob: "Es gibt einen neuen Spirit. Das Team ist nicht mehr die Wohlfühloase von früher, es ist gelungen, den teilweisen Generationenwechsel ausgezeichnet zu nutzen, um diesen neuen Teamspirit zu kreieren. Die Spieler, speziell auch die jüngeren, kommen und wollen ihre Power auf das Team übertragen. Das ergibt in Summe eine kollektive Stärke."

(Heute Sport)