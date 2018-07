ÖFB Cup: "Wiener Derby" für die Austria in Runde 1

Ausgerechnet Austria-Legende und "Glücksengerl" Erich Obermayer bescherte der Wiener Austria in der ersten Runde des ÖFB Cups ein Wiener Derby, genauer gesagt ein Austria-Derby.

In Runde eins geht es für die Veilchen gegen Stadtligist Austria XIII. Erzrivale Rapid muss zum Regionalliga-West-Klub Kufstein. Titelverteidiger Sturm Graz gastiert in Siegendorf, RB Salzburg in Oedt. Zu einem Oberösterreich-Derby kommt es bei Wels gegen den LASK.

Alle Partien im Überblick:

Kufstein - Rapid

Austria XIII - Austria Wien

Siegendorf - Sturm Graz

Oedt - RB Salzburg

Wels - LASK

Neusiedl/See - Admira

Allerheiligen - Mattersburg

Parndorf - Altach

Maria Saal - SKN St. Pölten

Gurten - Wolfsberger AC

Team Wiener Linien - Wacker Innsbruck

Karabakh - Wiener Neustadt

Ebreichsdorf - Vorwärts Steyr

Reichenau - Kapfenberg

Hohenems - FAC

Mettersdorf - Horn

Stadl Paura - Blau Weiß Linz

Kitzbühel - Lafnitz

Traiskirchen - Austria Klagenfurt

Scheiblingkirchen-Warth - Austria Lustenau

Grödig - Hartberg

Deutschlandsberg - Amstetten

Anif - Wattens

Dornbirner SV - Ried

Stadlau - Gleisdorf

Leobendorf - Neuberg

GAK - Mannsdorf

Lendorf - Bruck/Leitha

SAK - Völkermarkt

Vöcklamarkt - Alberschwende

Saalfelden - Straßwalchen

Schwaz - Dornbirn

Spieltermin für die erste Runde ist vom 20. bis zum 22. Juli. Die genauen Anstoßzeiten werden noch fixiert.

Nicht antreten dürfen die Zweitliga-Amateurteams von Austria Wien, die Young Violets heißen, und Wacker Innsbruck. Der FC Liefering und das LASK-Farmteam Juniors OÖ haben auf ein Antreten verzichtet.

