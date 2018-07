ÖFB-Cup: Das sind alle Duelle in der Übersicht

Los geht's! Am Wochenende steht die erste Runde des ÖFB-Cups auf dem Programm. Für die Klubs der Bundesliga und der 2. Liga die erste Pflichtspiel-Bewährungsprobe der Saison. Wer ist wann im Einsatz? Wer ist Favorit, wer ist Außenseiter? Hier alle Details zu den Spielen in der Übersicht.

Freitag, 20. Juli 2018

SV HAAS Leobendorf vs SV Marsch Neuberg

20.07.2018, 17:45 Uhr, Sportplatz Leobendorf

Schiedsrichter: Barmaksiz Safak

Der Regionalliga Ost Verein aus Niederösterreich empfängt den burgenländischen Zweit-Landesligisten, den einzigen Vertreter der 5. Leistungsstufe im Bewerb. Die beiden Vereine stehen sich zum ersten Mal in einem Bewerbsspiel gegenüber.

SAK vs VST Völkermarkt

20.07.2018, 18:00 Uhr, SAK Sportpark Welzenegg

Schiedsrichter: Wangg Martin

Zu einem Regionalderby kommt es in Klagenfurt. SAK trifft auf heimischen Boden auf den VST Völkermarkt. Die beiden Vereine absolvierten erst jüngst im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison ein Freundschaftsspiel, das mit 3:2 zu Gunsten der Hausherren endete. Die Tore erzielten Darjan Aleksiv und Stephan Bürgler (2) für den SAK sowie Hrvoje Jakuvljevic und Pascal Bierbaumer auf Seiten von Völkermarkt.

Reichenau SVG vs KSV 1919

20.07.2018, 18:00 Uhr, Sportplatz Reichenau

Schiedsrichter: Talic Arnes

Der Regionalligist trifft im heimischen Stadion auf den Zweitligisten aus der Steiermark. Dieses Duell ist die Neuauflage des Zweitrundenduells der Saison 2011/12. Damals setzten sich die Tiroler mit 2:1 in der Verlängerung durch.

SK Maria Saal vs SKN St. Pölten

20.07.2018, 18:30 Uhr, Sportplatz SK Maria Saal

Schiedsrichter: Harkam Alexander

Bundesligist SKN St. Pölten ist beim SK Maria Saal aus der Kärntner Liga zu Gast. Die beiden Teams duellierten sich bisher in keinem Bewerbsspiel.

SV Grödig vs TSV Prolactal Hartberg

20.07.2018, 18:30 Uhr, Das.Goldberg Stadion, Grödig

Schiedsrichter: Kijas Alan

Die Bundesliga-erprobten Salzburger empfangen den Bundesliga-Aufsteiger aus der Steiermark. In den Saisonen 2010/11, 2011/12 und 2012/13 spielten beide Vereine in der zweithöchsten Spielklasse. Das letzte Duell datiert vom 10.5.2013 und endete mit einem 2:0 Auswärtserfolg für den SV Grödig. Zum Zeitpunkt des Spiels stand der jetzige Regionalligist bereits als Meister und Bundesliga-Aufsteiger fest. Auch in der Gesamtbilanz haben die Salzburger die Nase vorne. Sieben Siegen stehen zwei Unentschieden und drei Niederlagen gegenüber.

WSC Hertha vs LASK

20.07.2018, 19:00 Uhr, Mauth Stadion, Wels

Schiedsrichter: Muckenhammer Dieter

Ein weiteres Regionalderby geht in Wels über die Bühne. WSC Hertha trifft erstmalig in einem Bewerbsspiel auf den Bundesligisten LASK.

ASK Ebreichsdorf vs SK Vorwärts Steyr

20.07.2018, 19:00 Uhr, Sportzentrum Ebreichsdorf

Schiedsrichter: Fröhlacher Thomas

Auf den ASK Ebreichsdorf aus der Regionalliga Ost wartet mit SK Vorwärts Steyr ein Zweitliga-Aufsteiger in der 1. UNIQA ÖFB Cup Runde. Ein Duell der beiden Teams ist eine Premiere im heimischen Cup-Bewerb.

DSC WONISCH Installationen vs SKU Ertl Glas Amstetten

20.07.2018, 19:00 Uhr, Koralmstadion, Deutschlandsberg

Schiedsrichter: Kouba Markus

Der Regionalliga Verein DSC WONISCH Installationen trifft zum ersten Mal im Rahmen eines Cup-Bewerbsspiels auf den Zweitliga-Aufsteiger SKU Ertl Glas Amstetten.

SC Neusiedl am See 1919 vs FC Flyeralarm Admira

20.07.2018, 19:00 Uhr, Sportplatz Neusiedl am See

Schiedsrichter: Lechner Harald

Für Bundesligaklub FC Flyeralarm Admira geht es in das rund 45 Minuten entfernte Sportzentrum des SC Neusiedl am See 1919. Das letzte Duell der beiden Teams datiert vom Jänner 2012. In diesem Freundschaftsspiel gewann das Team aus Niederösterreich mit 3:1 gegen den burgenländischen Regionalligisten.

USV Stein Reinisch Allerheiligen vs SV Bauwelt Koch Mattersburg

20.07.2018, 19:00 Uhr, Sportplatz USV Allerheiligen

Schiedsrichter: Heiss Andreas

Auf den USV Stein Reinisch Allerheiligen aus der Regionalliga Mitte wartet der SV Bauwelt Koch Mattersburg. Für die beiden Vereine ist es das erste Duell gegeneinander.

SC Schwaz vs FC Mohren Dornbirn 1913

20.07.2018, 19:00 Uhr, Silberstadt Arena, Schwaz

Schiedsrichter: Winkler Andreas

Der Tiroler Regionalligst SC Schwaz empfängt den Vorarlberger Regionalligisten FC Mohren Dornbirn 1913. Das letzte Ligaduell endete im Mai 2018 mit 3:2 für die Gäste. Für die Treffer sorgten Dornbirns Ygor Carvalho Vieira, Lukas Fridrikas sowie Franco Joppi bzw. Ertugrul Yildrim (2) auf Seiten von Schwaz.

USV Mettersdorf vs SV Horn

20.07.2018, 19:30 Uhr, Sportplatz USV Mettersdorf

Schiedsrichter: Jäger Florian

Der Landesligist aus der Steiermark empfängt am heimischen Sportplatz den Zweitligaaufsteiger SV Horn. Diese Erstrundenbegenung ist eine Premiere für die beiden Klubs.

FC Mauerwerk* vs SC Wiener Neustadt

20.07.2018, 19:30 Uhr, Schwechat Stadion

Schiedsrichter: Untergasser Achim

Regionalliga Ost Klub FC Mauerwerk* aus Wien ist Gastgeber beim Erstrundenduell gegen den SC Wiener Neustadt. Beide Vereine standen sich bisher in noch keinem Bewerbsspiel gegenüber.

*vormals FC Karabakh

FC Kufstein vs SK Rapid, live in ORF Sport+

20.07.2018, 20:20 Uhr, Kufstein-Arena

Schiedsrichter: Gishamer Sebastian

Regionalligist FC Kufstein trifft in der heimischen Kufstein-Arena auf SK Rapid. Für die Wiener ist es nach dem SC Schwaz in der vergangenen Saison abermals ein Erstrundenduell mit einem Verein aus Tirol und ebenso ein Wiedersehen im heimischen Cupbewerb nach 54 Jahren. Das Achtelfinale zwischen den beiden Vereinen in der Saison 1963/64 endete mit 2:1 für die Wiener. Die Stadiontore öffnen um 18.30 Uhr.

Samstag, 21. Juli 2018



HELLA Dornbirner SV vs SV Guntamatic Ried

21.07.2018, 15:00 Uhr, Sportplatz Hella Dornbirner SV

Schiedsrichter: Grobelnik Gerhard

Zweitligist SV Guntamatic Ried ist in der 1. Runde zu Gast bei Hella Dornbirner SV aus der Vorarlberg-Liga. Bereits in der 2. Runde der Cup-Saison 2013/14 kreuzten sich die Wege der beiden Mannschaften. Am 25. September 2013 setzten sich die Gäste aus Oberösterreich mit 2:0 durch. Für die Treffer sorgten Toni Vastic und Thomas Hinum.

UVB Vöcklamarkt vs FC Sohm Alberschwende

21.07.2018, 16:00 Uhr, Black Crevice-Stadion, Vöcklamarkt

Schiedsrichter: Fluch Oliver

Für den FC Sohm Alberschwende aus der Vorarlberg-Liga geht es erstmalig in einem Cup-Bewerbsspiel nach Oberösterreich zu UVB Vöcklamarkt.

USK Maximarkt Anif vs WSG Swarovski Wattens

21.07.2018, 16:00 Uhr, Sportzentrum Anif

Schiedsrichter: Gmeiner Gabriel

Der Tiroler Zweitligist WSG Swarovski Wattens spielt gegen den Salzburger Regionalliga Verein USK Maximarkt Anif um den Aufstieg in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cup 2018/19. In der Aufstiegssaison der WSG Swarovski Wattens standen sich die beiden Teams letztmalig in einem Bewerbsspiel gegenüber. Die Gäste aus Tirol feierten einen ungefährdeten 4:0 Erfolg. Die Torschützen waren mit je zwei Treffern Benjamin Pranter und Simon Zangerl. Die Gesamtbilanz spricht für die Tiroler. Von den bisherigen 12 Partien in der Regionalliga West konnten 6 Spiele gewonnen werden, in zwei Spielen trennte man sich Unentschieden. Viermal gingen die Spieler des USK Anif als Sieger vom Platz, wobei alle Siege auf heimischen Boden geholt wurden.

ASV Siegendorf vs SK Puntigamer Sturm Graz, live in ORFeins

21.07.2018, 16:30 Uhr, Heidebodenstadion, Parndorf

Schiedsrichter: Weinberger Julian

Auf den ASV Siegendorf aus der Burgenland Liga wartet mit dem UNIQA ÖFB Cup Sieger der vergangenen Saison eines der vermutlich schwersten Lose. ORFeins überträgt die Partie ab 16.30 Uhr live aus dem Heidebodenstadion in Parndorf.

FC Eurotours Kitzbühel vs SV Licht-Loidl Lafnitz

21.07.2018, 16:30 Uhr, Sportstadion Kitzbühel Langau

Schiedsrichter: Ouschan Felix

Der Tiroler Regionalligist aus der Gamsstadt trifft auf den Zweitligaaufsteiger aus der Steiermark. Für beide Teams ist es das erste Aufeinandertreffen.

Team Wiener Linien vs FC Wacker Innsbruck

21.07.2018, 17:00 Uhr, Rax-Platz, Wien

Schiedsrichter: Gnam Lukas

Team Wiener Linien aus der Regionalliga Ost empfängt am heimischen Rax-Platz den Bundesligaaufsteiger FC Wacker Innsbruck. Die beiden Teams stehen sich erstmalig in einem Bewerbsspiel gegenüber.

VfB Hohenems vs FAC Wien

21.07.2018, 17:00 Uhr, Herrenriedstadion, Hohenems

Schiedsrichter: Altmann Walter

Für den VfB Hohenems aus der Regionalliga West geht es im Erstrundenduell erstmalig gegen das Team des FAC Wien.

USV Scheiblingkirchen-Warth vs SC Austria Lustenau

21.07.2018, 17:00 Uhr, Pittentalstadion, Scheiblingkirchen

Schiedsrichter: Eisner Rene

Landesligist USV Scheiblingkirchen-Warth bekommt es zum Auftakt des UNIQA ÖFB Cup mit Zweitligist SC Austria Lustenau zu tun.

ATSV Stadl-Paura vs FC Blau Weiss Linz

21.07.2018, 17:00 Uhr, Molto Luce Arena, Stadl-Paura

Schiedsrichter: Ebner Stefan

Zu einem rein oberösterreichischen Duell kommt es in Stadl-Paura. ATSV empfänt in der heimsichen Arena FC Blau Weiß Linz. Dieses Aufeinandertreffen ist im Kalenderjahr bereits das Dritte. Zuvor stand man sich im Jänner und im März in zwei freundschaftlichen Tests gegenüber. Bei beiden Spielen konnte sich der Zweitligist klar durchsetzen (4:0 bzw. 5:1). Als besonders treffsicher zeigte sich dabei Manuel Krainz mit 3 Toren. Auch im heimischen Cupbewerb kreuzten sich bereits einmal die Wege der beiden Vereine. In der 1. Runde der Saison 2016/17 feierten Linzer einen 1:0 Sieg.

FC Stadlau vs FC Jerich International Gleisdorf 09

21.07.2018, 18:00 Uhr, Sportplatz Stadlau, Wien

Schiedsrichter: Mayrhofer Christopher

Zu einem Duell zweier Regionalliga-Vereine kommt es in Stadlau. FC Jerich International Gleisdorf 09 ist zum Erstrundenduell zu Gast bei FC Stadlau.

Union Raiffeisen Gurten vs RZ Pellets WAC

21.07.2018, 18:00 Uhr, Park21-Arena, Gurten

Schiedsrichter: Jäger Christopher

Für die beiden Teams ist das Aufeinandertreffen eine Premiere. In der vergangenen Saison musste sich die Union Raiffeisen Gurten in der 2. Runde erst im Elfmeterschießen dem Bundesligisten aus Altach geschlagen geben. Für RZ Pellets WAC war in der 3. Runde Endstation gegen das Überraschungsteam SV Wimpassing.

FCM ProfiBox Traiskirchen vs SK Austria Klagenfurt

21.07.2018, 18:30 Uhr, Sport- und Freizeitzentrum Traiskirchen

Schiedsrichter: Hasanovic Admir

FCM ProfiBox Traiskirchen empfängt im heimischen Stadion den Zweitligist SK Austria Klagenfurt. Diese Begegnung findet zum ersten Mal im Rahmen eines Bewerbsspiels statt.

GAK 1902 vs FC Mannsdorf-Großenzersdorf

21.07.2018, 18:30 Uhr, Sportzentrum Graz-Weinzödl

Schiedsrichter: Sadikovski Alain

Zu einem weiteren Duell zweier Regionalliga-Klubs kommt es in Graz. FC Mannsdorf-Großenzersdorf ist bei GAK 1902 zu Gast.

FC Lebensraum Immobilien Lendorf vs ASK-BSC Bruck/Leitha

21.07.02018, 19:00 Uhr, Thomas-Morgenstern-Arena, Lendorf

Schiedsrichter: Eigler Bernd

Zu einem weiteren Duell zweier Regionalliga-Vereien kommt es in Lendorf. Der FC Lebensraum Immobilien Lendorf aus Kärnten ist Gastgeber des Erstrundenpartie gegen den niederösterreichischen ASK-BSC Bruck/Leitha.

FC Pinzgau Saalfelden vs SV Straßwalchen

21.07.2018, 19:00 Uhr, Sportplatz Saalfelden-Bürgerau

Schiedsrichter: Pfister Daniel

Um den Aufstieg in die 2. UNIQA ÖFB Cup Runde kämpfen in Saalfelden zwei Salzburger Vereine. Es treffen FC Pinzgau Saalfelden und SV Straßwalchen aufeinander.

Sonntag, 22. Juli 2018



A XIII Auhof Center vs FK Austria Wien, live in ORF Sport+

22.07.2018, 11:00 Uhr, Sportclub-Platz, Wien

Schiedsrichter: Spurny Josef

Zur Sonntags-Matinee stehen sich ab 11.00 Uhr A XIII Auhof Center und Rekord-Cupsieger FK Austria Wien gegenüber.

SC/ESV Parndorf 1919 vs Cashpoint SCR Altach

22.07.2018, 16:30 Uhr, Heidebodenstadion, Parndorf

Schiedsrichter: Hameter Markus

Die beiden Mannschaften standen sich bereits in der Zweitligasaison 2013/14 gegenüber. Alle vier Saisonspiele endeten zu Gunsten der Vorarlberger mit einem Gesamt-Torverhältnis von 13:2.

ASKÖ Oedt vs FC Red Bull Salzburg, live in ORFeins

22.07.2018, 17:15 Uhr, Transdanubia Sportanlage, Oedt

Schiedsrichter: Ciochirca Christian-Petru

Zum Abschluss der 1. Runde trifft ASKÖ Oedt auf der heimischen Transdanubia Sportanlage auf den Cupfinalisten der vergangenen Saison, den FC Red Bull Salzburg.

