ÖFB-Cup-Finale ab sofort im neuen Austria-Stadion

Paukenschlag im österreichischen Fußball! Klagenfurt verliert das ÖFB-Cup-Finale, die Endspiele von 2019 bis 2022 finden wieder in Wien statt. Die Generali-Arena wird künftig der Austragungsort des Finales.

In der Sitzung des ÖFB-Präsidiums wurde über die Vergabe der ÖFB Cup Endspiele der Jahre 2019 bis 2022 entschieden. Vier Standorte – Innsbruck, Klagenfurt, Linz und die Generali-Arena in Wien - hatten sich für die Austragung beworben. Klagenfurt und Wien kamen in die Endabstimmung. Am Ende setzte sich die Generali-Arena durch, die 2020 auch Austragungsort des Finales der UEFA Women‘s Champions League sein wird.

Windtner: "Idealer Standort"

"Wir bedanken uns für das Interesse der vier Stadien-Betreiber, können mit der Generali-Arena einen idealen Final-Standort fürs Jubiläumsjahr präsentieren", betonte ÖFB-Präsident Leo Windtner am Rande der Präsidiumssitzung in Wien

"Wir sind sehr stolz, mit unserer neuen Generali-Arena erneut Ausrichter eines Top-Events sein zu können. Nach dem Länderspiel im September gegen Schweden und dem UEFA Women’s Champions League Finale 2020, werden wir auch für die jeweiligen ÖFB Cup Finalspiele eine perfekt vorbereitete Arena zur Verfügung stellen. Dass wir als Rekordcupsieger im Jahr 2019 beim 100-jährigen Jubiläum diese Veranstaltung im eigenen Haus haben, ist zusätzlich eine schöne Geschichte", freut sich auch Austria-Vorstand Markus Kraetschmer.

(Heute Sport)