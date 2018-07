ÖFB-Cup und Frauen statt Champions League im ORF

Der ORF und der ÖFB haben ihre Partnerschaft bei den Übertragungsrechten verlängert. Der ÖFB-Cup und auch die Frauen-Bundesliga werden die nächsten vier Saisonen im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein.

Am Rande der Auslosung zur ersten Runde des ÖFB Cups gaben der ORF und der ÖFB bekannt, dass der heimische Cup-Bewerb für weitere vier Saisonen im ORF zu sehen sein wird. In der ersten Runde werden gleich vier ORF-Livespiele ausgestrahlt, die voraussichtlich bis Freitag fixiert sind.

Der ORF hat sich in separaten Verhandlungen auch weitere Übertragungsrechte an ÖFB-Nationalteams und Bewerben langfristig gesichert. So werden alle Heimspiele des Frauen-Nationalteams und des U21-Nationalteams in den kommenden vier Jahren übertragen.

Die Rechte an allen Spielen des Nationalteams liegen im Rahmen der UEFA Zentralvermarktung ebenfalls bis 2022 beim ORF.

ÖFB-Präsident Leo Windtner sprach von "einer langjährigen guten Partnerschaft mit dem ORF. Es ist toll, dass wir diese Partnerschaft nun um vier weitere Jahre verlängern und erweitern konnten."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)