ÖFB-Goalie: "Zur Austria? Schaffen keine 10 Pferde"

James Jeggo schnürt kommende Saison für Austria Wien die Fußball-Schuhe. Der Wechsel des Sturm-Kickers zu den Wienern sorgt vor allem bei den Grazern für heftige Diskussionen. Nun äußert sich auch "Blackies"-Teamgoalie Jörg Siebenhadl zu dem umstrittenen Transfer.

Zehn Pferde



"Es ist so: Wenn ich beim Cupsieger und Champions-League-Qualifikanten sein kann und dann lieber zur Austria gehe ... – das muss eh jeder selbst mit sich ausmachen, aber mich würden aktuell keine zehn Pferde zur Austria bringen", meint der ÖFB-Goalie. Nachsatz: "Es muss jeder selbst wissen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn sich einer weiterentwickeln kann, bin ich der Letzte, der sagt: 'Nein, tu das nicht!' Aber für mich ist die Austria keine Weiterentwicklung. Deswegen sehe ich halt ein bisschen kritisch."

Kein Einsatz



Warum wird der Transfer bei den Steirern so heftig diskutiert? Jeggos Wechsel wurde am vergangenen Freitag offiziell. Vorher aber soll er Sturm-Präsident Günter Kreissl versichert haben, dass er in Österreich nur für die Grazer spielen würde. Jedenfalls kann der Australien bereits seinen Umzug vorbereiten, er steht nicht im Sturm-Kader für das letzte Saisonspiel gegen Altach.

Das könnte Sie auch interessieren

(heute.at)