ÖFB-Hype! Testspiel gegen Deutschland ausverkauft

Das Nationalteam zieht wieder! Franco Foda startete mit zwei Siegen in seine Teamchef-Ära, heute soll auswärts in Luxemburg der dritte folgen. Im November wurde Uruguay in Wien vor bescheidenen 11.700 Zuschauern mit 2:1 besiegt. Am Freitag gelang in Klagenfurt vor immerhin 18.100 Fans ein 3:0-Erfolg über Slowenien.

Noch mehr Unterstützung gibt es am 2. Juni. An diesem Tag gastiert Weltmeister Deutschland im Wörthersee Stadion – vor ausverkauftem Haus.

Nur zwei Stunden, nachdem der ÖFB den Einzelticket-Verkauf startete, meldete der Fußballbund "sold out". Sprich: Knapp 30.000 werden kurz vor der WM den Testspiel-Kracher besuchen.

Chance auf Restkarten

Restkontingente gibt es noch für Mitglieder des Fanclubs "Immer wieder Österreich". Auch Tickets in Kombination mit einem Reiseangebot von ÖFB-Reisen sind unter office@oefb-reisen.at erhältlich. Bestellungen für Karten der ebenfalls stark nachgefragten VIP-Kategorie können an vip@oefb.at gerichtet werden.

(red)