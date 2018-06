ÖFB-Schreck! Arnautovic hat sich Hand gebrochen

ÖFB-Star Marko Arnautovic erlitt eine Knochen-Absplitterung in der rechten Mittelhand. Die Verletzung zog sich der West-Ham-Legionär am Donnerstag im Mannschaftstraining in Wien zu.

Zunächst hatte er "gar nicht viel gespürt", wie er am Freitag verriet. Als die Beschwerden am Abend größer wurden, fuhr er mit dem Nationalteam-Doktor ins Spital zur Kontrolle.

Fazit: Drei Wochen Sportgips. "Jetzt haben die Leute drei Wochen lang Angst vor mir, denn das kann richtig weh tun, wenn ich damit aushole", scherzt der Stürmer.

Zum Glück gibt es Entwarnung: Dem Einsatz gegen Brasilien am Sonntag (16 Uhr) steht nichts im Weg. "Wieso soll ich nicht spielen? Es stört mich nicht. Ich spiele ja nicht mit meinen Händen, ich spiele mit meinen Füßen. Wenn die Füße irgendwas hätten, kann man nervös sein, aber die Hand ist die Hand. Ich muss nur schreiben können."

