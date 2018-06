ÖFB-Star Hinteregger mit Operation am Knöchel

Am Sonntag stellte er sich in der ÖFB-Dreierkette im Brasilien-Test (0:3) den Sturmläufen von Neymar und Co. entgegen. Wenige Tage später musste sich Teamspieler Martin Hinteregger einer Operation unterziehen.

Am Donnerstag teilte sein Klub FC Augsburg mit, dass er sich einen freien Gelenkkörper im linken Sprunggelenk entfernen ließ. Dieser bereitete ihm in den Länderspielen gegen Deutschland (2:1) und Brasilien Probleme.

Wie lange Hinteregger ausfällt, ist unklar. Den Trainingsstart droht er zu verpassen. Am 2. Juli reist das Team gemeinsam zum Trainingslager nach Südtirol.

