ÖFB auf der Suche nach "exzellenten" Trainern

Viele wollen sie, nicht jeder bekommt sie – die Chance auf die UEFA Pro Lizenz, mit der in Europa jeder Profi-Verein trainiert werden darf. Am Montag startete in Lindabrunn der neue Kurs. 16 Teilnehmer (siehe unten) wurden nach strengen Kriterien ausgewählt.

Erstmals leitet Dominik Thalhammer den 15-monatigen Lehrgang. Der Teamchef des ÖFB-Frauen-Nationalteams wurde von Sportdirektor Peter Schöttel mit dieser Aufgabe betraut. Unterstützt wird er unter anderen von Wolfgang Hartweger.

"Exzellente Trainer das Ziel"

"Das Ziel ist es, exzellente Trainer auszubilden", eklärte das Duo bei einem "Heute"-Lokalaugenschein. "Aber nicht Inhalte stehen im Mittelpunkt, sondern die Trainer selbst. Es geht um uns."

Thalhammer beschreitet neue Wege. Frontal-Unterricht gehört der Vergangenheit an. Der 47-Jährige will "praxisnah und problemorientiert" vorgehen. "Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person wird ein elementarer Baustein sein", ergänzt Hartweger, Trainer-Ausbildner in der Bundessport-Akademie Wien. "Gewohntes soll hinterfragt, Erreichtes kritisch bewertet werden."

Stöger, Krammer, Scharner referieren

Prominente Gast-Redner sollen zudem neue Blickwinkel auf den Trainer-Job vermitteln. Rapid-Präsident Michael Krammer erklärt etwa, welche Ansprüche ein Klub-Boss an seinen Coach hat. Stefan Maierhofer und Paul Scharner erzählen ihre Erlebnisse aus Spieler-Sicht, Günter Kreissl vertritt die Sportdirektoren. Auch Peter Stöger hielt bereits ein Impulsreferat.

Zwölf Module umfasst die Ausbildung. Abgeschlossen wird sie nicht mehr mit einer klassischen Arbeit, sondern mit einem Forschungsthema. "Wir brauchen nicht die x-te Abhandlung über Pressing", erklärt Thalhammer.

Emphatie als zentraler Punkt

Im Idealfall kommen am Ende "exzellente" Trainer heraus. Typen, wie Weltmeister-Coach Didier Deschamps. "Ein respektvoller, wertschätzender, emphatischer Trainer. Das ist der Führungsstil, der sich aktuell durchsetzt. Die Sampaolis verschwinden von der Bildfläche", weiß Thalhammer.

Die Teilnehmer am UEFA Pro Diplom 2018/19:

Thomas Darazs, Ferdinand Feldhofer, Gerhard Fellner, Werner Grabherr, Thomas Grumser, Markus Hackl, Christian Ilzer, Christoph Jank, Helmut Lamatsch, Gernot Plassnegger, Franz Ponweiser, Stefan Rapp, Wolfgang Robatsch, Gerald Scheiblehner, Bernhard Seonbuchner, Gerhard Struber.

Das könnte Sie auch interessieren: