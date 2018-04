ÖFB lässt Alaba nicht in Klagenfurt spielen

David Alaba und Robert Lewandowski gegen Edinson Cavani und Neymar – zu diesem Duell soll es am 21. Juli in Klagenfurt kommen. Im Rahmen des "International Champions Cup", einer hochkarätigen Testspiel-Serie, werden Bayern München und Paris St. Germain die Klingen kreuzen.

Allerdings legt sich laut "Kleine Zeitung" der ÖFB gegen die Pläne quer. Begründung: Vom 20. bis 22. Juli wird die erste Runde des ÖFB-Cups ausgetragen. Der Fußball-Bund will daher nicht, dass – im Sinne der Sponsoren – zeitgleich ein internationaler Kracher in Österreich stattfindet.

Nun wird nach einer Lösung gesucht. Bereits am Dienstag werden in Miami (US) die Spieltermine des "International Champions Cup" veröffentlicht. Möglich: eine Verschiebung der Bayern-Partie auf einen anderen Tag.



(red)