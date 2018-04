ÖFB schafft die Relegation für neue 2. Liga ab

Ab der kommenden Saison wird die neue 2. Liga in Österreich mit 16 Mannschaften gespielt, das haben die Bundesliga und der ÖFB im Rahmen der Liga-Reform bereits 2016 beschlossen.

Es sollten aus jeder der drei Regionalligen (Ost, Mitte, West) drei Teams aufsteigen. Ein Drittplatzierter der Regionalligen eine Relegation gegen den Zehnten der Ersten Liga bestreiten.

Zu wenig Interesse

Doch daraus wird nichts. Denn aus der Regionalliga West haben nur die Amateure von Wacker Innsbruck einen Lizenzantrag für die neue zweite Liga gestellt. Somit würden weniger als die angepeilten 16 Mannschaften in der Liga spielen.

Deshalb hat das ÖFB-Präsidium am Freitag eine weitere Adaption des Reglements vorgenommen. Aus der Regionalliga Mitte dürfen demnach vier Vereine aufsteigen. Aus der Ostliga bleibt es bei drei Teams, plus den Wacker Amateuren aus dem Westen. Die Amateurteam-Regel bleibt gleich. Es dürfen maximal drei Amateurmannschaften in der neuen Liga spielen.

Damit sind die Erste-Liga-Schlusslichter FAC und Blau Weiß Linz gerettet. Aus der Ersten Liga wird es keinen Absteiger geben.

(wem)