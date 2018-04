"Fan-Angriff auf Krankl bei Rapid ist Laienschauspiel"

Liverpool gegen Roma, die Bayern gegen Real – das Halbfinale der Champions League ist Spektakel pur. Traditionsteams mit offenem Visier – da wird in Rom sogar der Papst seine Abendgebete verschieben.

Liverpool und Bayern im Vorteil

Wer ist Favorit? Ich sehe Liverpool und Bayern leicht im Vorteil. Klopp gegen Heynckes – was für ein Finale! Doch erst müssen die „Reds“ die Hürde Roma nehmen. Ein Top-Duell! Die Engländer haben City eliminiert, die Italiener Barcelona – das wäre eigentlich schon das Finale gewesen. Jetzt schaut Messi den Kollegen Ronaldo, Lewandowski, Salah und Dzeko im Fernsehen zu.

"Laienschauspiel mancher Fans bei Rapid"

Das ist die große Fußball-Bühne. In Hütteldorf zeigten ein paar Fans wieder ein Laienschauspiel, nahmen Klub-Legende Hans Krankl ins Visier. Krankl, in dessen Adern grünes Blut fließt, hatte es gewagt, ein violettes Hemd zu tragen. Ja sapperlot! Dass die Klubspitze zum Angriff auf eine Vereinsikone schweigt, passt ins Bild. Hätten Bayern-Fans jemals einen Gerd Müller so angepatzt, Uli Hoeneß hätte diese Chaoten eigenhändig aus dem Stadion geschmissen.