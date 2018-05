"Fieser Typ!" Twitter geht mit Ramos hart ins Gericht

27 Minuten lang war Liverpool die klar bessere Mannschaft im Finale der Champions League. Doch dann riss Real-Kapitän Sergio Ramos Liverpools Superstar Mo Salah in einem Zweikampf brutal um. Der Ägypter krachte dabei so übel auf die Schulter, dass er zehn Minuten später unter Tränen ausgewechselt werden musste. Der 25-Jährige hatte sich schwer an der Schulter verletzt, sein Trainer Jürgen Klopp sprach gar von einem Schulterbruch.

Superstar vor WM-Aus! Salah im Finale verletzt

Zeitlupen des Zweikampfes, den Schiedsrichter Milorad Mažić fälschlicherweise nicht als Foul gewertet hatte, legen einen schrecklichen Verdacht nahe. Hat Ramos Salah, Liverpools wichtigsten Spieler, etwa absichtlich "ausgeschalten"? Immerhin sieht man, wie der Spanier den Arm seines Gegenspielers im Laufduell einzwickt, bevor er sich mit voller Wucht auf seine Schulter krachen lässt.

Die Reaktionen im Netz sind eindeutig. Tausende Twitter-User unterstellen Ramos in dieser Aktion pure Absicht - immerhin ist seine äußerst schmutzige Spielweise seit Jahren allgemein bekannt. So glaubt auch der deutsche Star-Moderator

Matthias Opdenhövel an keinen Zufall:

Auch andere Twitter-User machen ihrem Ärger Luft:

Ramos with the arm bar 💪🏽 pic.twitter.com/mTp4MkyeOC — Juan Ingham Riquelme (@Mr_Ingz) 26. Mai 2018

#SergioRamos hat heute auf jeden Fall schon mal die Wrestlemania durch TKO gewonnen.

Was für ein Arschloch. Schade. Mega Fußballer. Eigentlich.#RMALFC #ChampionsLeague #Salah — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 26. Mai 2018

Der Meister der versteckten Fouls

Auch eine andere Szene lässt stark am Sportsgeist von Ramos zweifeln. Vier Minuten bevor Liverpool-Goalie Loris Karius mit seinem ersten Aussetzer die Führung von Real ermöglichte, machte er Bekanntschaft mit dem Ellbogen von Ramos. Eine klare Tätlichkeit, die aber wieder einmal keiner der Unparteiischen gesehen hatte.

Hier die Szene:



Ramos selbst lachte zunächst bei der Auswechslung Salahs und spielte im Anschluss an die Partie das Unschuldslamm.

Sergio Ramos Laughing after Salah was taken off as a result of his foul.



Was it intentional?#UCLfinal pic.twitter.com/gEuK4E1MEp — Mfon Abel Ekene (@mfonabel) 26. Mai 2018

"Einmal zeigt dir der Fußball seine schöne Seite, einmal seine hässliche", philosophierte Ramos auf Twitter. "Über allem steht, dass wir Sportskameraden sind. Werde rasch wieder gesund", richtete er Salah aus. Worte, die alle Liverpool-Fans und 94 Millionen Ägypter als blanken Hohn deuten...

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) 27. Mai 2018

