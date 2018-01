"Foda ohne Navi", Blickfeld für Teamchef groß wie nie

Rekord! 23 Kicker mit rot-weiß-rotem Pass spielen aktuell in der deutschen Bundesliga. Kein anderes Land stellt mehr. Gut für Teamchef Franco Foda, der viele seiner Kandidaten so gut im Blickfeld hat – und gut für den ÖFB, der sich dafür das Navigationsgerät in Fodas Dienstwagen spart.

Der Deutsche kennt die Stadien in seiner Heimat in- und auswendig. Mit Bayern steht der kommende Meister bereits fest. Spannung im Frühjahr verspricht aber der ÖFB-Kampf um Platz zwei zwischen Schalke, Dortmund, Leverkusen und Leipzig.

Wer macht das Rennen: Burgstaller? Stöger? Baumgartlinger? Hasenhüttl? Gelingt es Stöger, auch absolute Weltstars wie Aubameyang, Götze und Reus hinter sich zu bringen, dann die Borussia.

Im Abstiegskampf traue ich Köln das Wunder noch zu – vorausgesetzt, das Pech von Herbst kommt jetzt als Glück zurück. Daran, an der Doppelbelastung und – auch bedingt dadurch – an den vielen Verletzten ist Stöger gescheitert.

(Heute Sport)