"Hallo, hier spricht Zlatan" Ibrahimovic ruft Fans an

Lustige Aktion von Zlatan Ibrahimovic! Nach seinem Wechsel in die USA tut der Schwede alles, um die Fans zu begeistern. So setzte sich der Torjäger ans Telefon, um sich persönlich für die Verlängerung von Saison-Abos zu bedanken. Natürlich spart er dabei nicht mit markigen Sprüchen.

"Hallo, Ernesto? Hier ist Zlatan von Galaxy. Ich wollte dir gratulieren, dass du dein Abo verlängert hast." Der Fan des MLS-Klubs staunte wohl nicht schlecht, als er Ibrahimovic persönlich am Telefon hatte. Auch der Profi-Kicker hatte an der Aktion sichtlich Spaß. Er versicherte einem Fan: "Du wirst es nicht bereuen. Ich werde dir viel Spaß, Freude und Tore liefern. Gibt es sonst noch etwas, was du willst? Den MLS-Cup? Den bringt ich dir auch noch." Typisch Ibrahimovic, ein großes Ego ist immer garantiert ...

(heute.at)